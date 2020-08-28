BIST 1.111
DOLAR 7,33
EURO 8,74
ALTIN 461,36
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

SAMSUN'un ilkadım ilçesinde Twitter'da müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye polisleri, sosyal medya platformlarında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda N.A.'nın Twitter'da müstehcen içerikli paylaşım yaptığını tespit etti. Siber polisi bu sabah N.A.'yı İlkadım ilçesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

Siber polisi şahsın ikametinde cep telefonu, laptop, flash bellek gibi dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Müstehcen içerik üretip sanal ortamda paylaşan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Kurallara uyumda gevşeme rakamları yükseltti
Ankara Valisi Vasip Şahin’den koronavirüs sözleri: B, C, D planları hazır
Dolar düşüşe geçti! Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya’da sifonun içinden 4 zehirli yılan bulundu
Emlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor
Eldiven fiyatları fırladı! Kutusunu 200 TL'ye satanlar var
Fransa'dan koronavirüs tedbirlerine sıklaştırma: Açık alanda yemek ve sigara yasak
Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür planı belli oldu
Koronavirüsü sivrisinek spreyindeki Citriodiol maddesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Yorumlar 1 yorum