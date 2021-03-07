Samsun'da sokakta kadına şiddet! Küçük kızının önünde dayak görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Samsun'da Canik Belediye Binası'nın önünde yaşanan olayı, evlerinin camından seyreden çevre sakinleri saldırıya fiili müdahale etmedi. Sadece kameraya çekip adama bağırmakla yetindiler.

​Eşine, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan koca, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu.

​Saldırgan erkek, olay sonrasında kaçmak isterken çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. Eşinin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi.

Kadının yerde yattığı sırada çevredekilerin yanına bile yaklaşmaktan çekindikleri görüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.