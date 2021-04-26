Samsun'da Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu
IRAK'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) cenazesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit düştüğünü açıklamıştı.
Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Vezirköprü ilçesindeki gasilhaneden alınarak cenaze nakil aracıyla Darıçayalanı Mahallesi'ne götürüldü.
Burada baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Darıçayalanı İlkokulu bahçesine getirildi.
Bekar olan şehit Çakar, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.