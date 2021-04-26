Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit düştüğünü açıklamıştı.