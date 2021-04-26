BIST 1.364
DOLAR 8,30
EURO 10,04
ALTIN 475,00

Samsun'da Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Anadolu Ajansı
Samsun'da Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

IRAK'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) cenazesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'da Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit düştüğünü açıklamıştı. 

115
Samsun'da Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Vezirköprü ilçesindeki gasilhaneden alınarak cenaze nakil aracıyla Darıçayalanı Mahallesi'ne götürüldü.

215
Samsun'da Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Burada baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Darıçayalanı İlkokulu bahçesine getirildi.

315
Samsun'da Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Bekar olan şehit Çakar, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

415