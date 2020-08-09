Samsun'da şehit polis memuru Adem Keskin gözyaşlarıyla uğurlandı

Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.