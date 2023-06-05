Samsun'da sağanak yağış duvarı çökertti! Araçlar kağıt gibi ezildi zarar büyük!
Anadolu Ajansı
|
Samsun'da sağanak yağış etkili oluyor. Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.
Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Beş araç çöken duvarın altında kaldı.
19
İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.
29
Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.
39
49