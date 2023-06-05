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Samsun'da sağanak yağış duvarı çökertti! Araçlar kağıt gibi ezildi zarar büyük!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Samsun'da sağanak yağış duvarı çökertti! Araçlar kağıt gibi ezildi zarar büyük!

Samsun'da sağanak yağış etkili oluyor. Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Samsun'da sağanak yağış duvarı çökertti! Araçlar kağıt gibi ezildi zarar büyük!

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

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Samsun'da sağanak yağış duvarı çökertti! Araçlar kağıt gibi ezildi zarar büyük!

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

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Samsun'da sağanak yağış duvarı çökertti! Araçlar kağıt gibi ezildi zarar büyük!

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

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Samsun'da sağanak yağış duvarı çökertti! Araçlar kağıt gibi ezildi zarar büyük!
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