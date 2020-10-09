Samsun'da öğretmenler yapıyor kilosunu 55 liradan satıyorlar! Dört bir yandan sipariş yağıyor
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, yöreye ait Bafra Nokul'unu üretip, satışını yapıyor.
Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bafra'nın yöresel lezzeti olan nokulu, üretmeye başladı. Okulun Yiyecek İçecek Atölyesi'nde, 4 aydır Bafra nokulu yapan öğretmenler, bugüne kadar 250 kilo nokul satışı gerçekleştirdi.
İncecik açılan hamurun içine üzüm, ceviz ve şeker serpiştirilerek yapılan şerbetsiz bir hamur tatlısı olan yöresel Bafra Nokul'unu sipariş üzerine yapan öğretmenler, bu lezzeti kargoyla Türkiye’nin dört bir yanına da göndermeye başladı.
'Zühre'nin Nokulları' markasıyla üretim yapan öğretmenler, amaçlarının nokul yapabilen ustalar yetiştirmek olduğunu belirtti.
4 aydır üretiyorlar: Nokulun, yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Okul Müdürü Yıldıray Baş, "Bafra'da nokul her bayramda, her evde hazırlanır ve misafirlere ikram edilir. Biz yiyecek ve içecek alanı olan bir okuluz. O nedenle bu yöresel lezzetimizi, gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Bu kapsamda nokulu, kendi markamızla 4 aydır üretiyoruz. Gayet başarılı olduk." dedi.