Samsun'da öğretmenler yapıyor kilosunu 55 liradan satıyorlar! Dört bir yandan sipariş yağıyor

4 aydır üretiyorlar: Nokulun, yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Okul Müdürü Yıldıray Baş, "Bafra'da nokul her bayramda, her evde hazırlanır ve misafirlere ikram edilir. Biz yiyecek ve içecek alanı olan bir okuluz. O nedenle bu yöresel lezzetimizi, gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Bu kapsamda nokulu, kendi markamızla 4 aydır üretiyoruz. Gayet başarılı olduk." dedi.