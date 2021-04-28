15 gündür evden ayrı yaşayan Bülent Cenikli bu sabah evine giderek işe gitmek için evden dışarı çıkan 18 yıllık eşi 2 çocuk annesi Ayşe Cenikli'ye apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.