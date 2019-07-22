Samsun'da kışları 4 kişinin yaşadığı Kıroğlu mahallesine müjde! Kurban Bayramı'na yetişecek

Minare yaptırmak isteniyor: Yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Muhtar Hamit Aytekin, “Camimizin restorasyonunun bitmesine az kaldı. Bittiği zaman çevredeki iş adamlarının yardımıyla yeni bir minare yaptırmak istiyoruz. Bunun dışında camimizin yanına lojman yaptıracağız. Yolların onarımı için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.