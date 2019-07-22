Samsun'da kışları 4 kişinin yaşadığı Kıroğlu mahallesine müjde! Kurban Bayramı'na yetişecek
TÜRKİYE'nin en az nüfuslu mahallelerinden biri olarak gösterilen Kıroğlu Mahallesi'nde bir süredir kapalı olan Kıroğlu Camisi, yeniden ibadete açılıyor.
Kış aylarında sadece dört kişinin yaşadığı Samsun'un Havza ilçesindeki Kıroğlu Mahallesi'nin sakinleri, yenilenecek olan camileri hakkında beklenen haberi aldı. Mahalledeki 60 senelik ‘Kıroğlu Camisi’ Kurban Bayramı’na hazır hale gelecek.
Toplamda 7 hanenin kaldığı Kıroğlu Mahallesi'nin muhtarı olan Hamit Aytekin, "Camimiz bir süre ibadete kapalıydı. Burada camimize elektrik tesisatı döşettik." diyerek şu ifadelere yer verdi.
"İçeride tabanında ve tavanında kırıklar vardı. Onların onarımını yaptık. Boyası yapıldı. Yerlere halı döşenecek. Camimiz Kurban Bayramı’na hazır hale gelecek”
Minare yaptırmak isteniyor: Yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Muhtar Hamit Aytekin, “Camimizin restorasyonunun bitmesine az kaldı. Bittiği zaman çevredeki iş adamlarının yardımıyla yeni bir minare yaptırmak istiyoruz. Bunun dışında camimizin yanına lojman yaptıracağız. Yolların onarımı için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.