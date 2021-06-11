BIST 1.463
DOLAR 8,33
EURO 10,14
ALTIN 505,96

Samsun'da karavanda dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da karavanda dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

SAMSUN’un Bafra ilçesinde karavanda çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinde silahı ile bulunan katil zanlısı gözaltına alındı.

Samsun'da karavanda dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Feci olay , Kolay Mahallesi Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karavanda birlikte oturan Oguz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel’e silahla ateş etti. 

15
Samsun'da karavanda dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı. 

25
Samsun'da karavanda dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Silahla ateş ederek 3 kişin ölümüne neden olan Oğuz B., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi.

35
Samsun'da karavanda dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. 

45