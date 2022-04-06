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Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı

SAMSUN'da akıl almaz olay... Bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı!.. Yetinmedi bir de yanlışlıkla yıktığı binanın sahibinden kepçe çalışma ücretini istedi...

Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı

 Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

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Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı

Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

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Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı

Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü.

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Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı

Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.

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