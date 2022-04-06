Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı
SAMSUN'da akıl almaz olay... Bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı!.. Yetinmedi bir de yanlışlıkla yıktığı binanın sahibinden kepçe çalışma ücretini istedi...
Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.
Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü.
Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.