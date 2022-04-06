Samsun'da fıkra gibi olay! Adresi karıştıran kepçeci yanlış binayı yıktı

Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı.