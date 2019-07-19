Samsun'da cezaevinden izinli çıktı! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samsun'da cezaevinden izinli çıktı! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu

SAMSUN’un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan 45 yaşındaki Mevlüt T., tartıştığı 35 yaşındaki eşi Ayla T.’yi sokak ortasında tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Bisikletle kaçmaya çalışan şüpheli, saklandığı otoparkta polis tarafından yakalandı.

Samsun'da cezaevinden izinli çıktı! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu - Sayfa 1

Olay, saat 15:30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. Cezaevinden dün izinli olarak çıkan Mevlüt T. sokakta tartıştığı eşi Ayla T.’ye tüfekle ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Samsun'da cezaevinden izinli çıktı! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu - Sayfa 2

Olay yerinden bisikletle kaçan şüpheli, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan bir otoparkta araçların arasına gizlenirken, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Samsun'da cezaevinden izinli çıktı! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu - Sayfa 3

Yaralı kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen acil servis ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren kadın, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.  

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Samsun'da cezaevinden izinli çıktı! Tartıştığı eşini tüfekle vurdu - Sayfa 4

Mevlüt T., polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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