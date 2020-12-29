Samsun'da belediyenin afişleri görenleri şaşırttı! Sosyal medyada olay oldu

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile savaş devam ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak birçok tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. Fakat en büyük tedbir kişisel olarak alınan tedbirdir." dedi.