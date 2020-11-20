BIST 1.323
DOLAR 7,57
EURO 8,98
ALTIN 457,29
HABER /  YEREL

Samsun'da babası tarafından bıçaklandı! Sebebi bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da bir kişi babası tarafından aracının içinde bıçaklanarak hastanelik oldu.

Abone ol

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İsmail Ç., oğlu İsmail Ç.'yi (38) aracının içinde bıçakla sol omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan oğul, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisini bıçaklayan babasından şikayetçi olduğunu söyleyen İsmail Ç., "Hayvancılık işiyle geçimimi sağlıyorum. Babam geçen yıl 22 büyükbaş hayvanımı sattı, bana parasını vermedi. Yaklaşık 3 hafta önce de bu kez de 105 adet koyunumu sattı, yine parasını vermedi. Kendisinden paramı isteyince benimle kavga etti. Bugün aracımla seyir halindeyken önüme çıkıp durdurup bana aracın içinde bıçakla saldırarak yaraladı" dedi.
Polis olaydan sonra kaçan babayı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon’un göbeğinde ortaya çıktı! Binlerce yıllık tarihe ışık tutacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin: Bütçeden sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan anaokulları için karar: Eğitime devam edilecek
Kanal İstanbul soruşturması! İşte, Ekrem İmamoğlu’nun savunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'faiz' açıklaması! Faiz sebeptir enflasyon netice
İstanbul'da korkunç görüntü! Köpekten kaçarken metrelerce yüksekten düştü
Bekir Pakdemirli: Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Zengin eşi kimdir evli mi? Özlem Zengin biyografisi
İzmir HDP önünde evlat nöbeti yapan baba: Oğlumu nasıl kaçırdılarsa öyle geri getirsinler
2021 yılı 'Afet Yılı' ilan edildi Bakan Süleyman Soylu: Milyonlarca insana eğitim vereceğiz
Milletvekillere yazı gönderildi! TBMM'de yeni dönem başlıyor
İBB'de koronavirüs şoku! Yavuz Saltık'ın testi pozitif çıktı
Can Tanrıyar kimdir ne iş yapar kiminle evleniyor?
Yorumlar