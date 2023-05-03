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Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü evde bulunan arkadaşları söyledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü evde bulunan arkadaşları söyledi

Samsun'da ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin ölümü şüpheli bulundu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.E.(23) arkadaşının evinde rahatsızlanarak ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti. Gencin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın yaşandığı evde bulunan arkadaşları birlikte uyuşturucu içtiklerini, daha sonra A.B.E.'nin banyoya gittiğini ve kendisini banyoda baygın halde yerde yatarken bulduklarını iddia ettiler.
Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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