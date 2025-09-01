Samsun, Trabzon, Adana ve Hatay kıyılarında yağışa dikkat! Diğer yerlerde artan sıcaklıklar bunaltacak...
Meteoroloji günlerdir Afrikadan gelen sıcak hava dalgası için uyarı yapıyor. Vatandaşlar hafta sonu sıcakktan bunalırken yeni haftada havanın nasıl olacağını araştırıyor. İşte il il beklenen sıcaklıklar ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Yeni haftada sıcak hava etkisini artıracak. Yurt genelinde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde ise yerel yağışlar görülecek. Yeni haftada en yüksek sıcaklık Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 33 derece olacak.
Sıcak hava etkisini artıracak, yurdun bazı bölgelerindeyse yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak bekleniyor. Sağanak, yarın Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarında etkili olacak.
İşte bugün yurt genelinde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...