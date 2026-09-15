Şampiyonluk oranları 5. hafta sonrası değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeni oranı kaç oldu?

Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları futbolseverlerin gündemine girdi. “Galatasaray’ın şampiyonluk oranı kaç?”, “Fenerbahçe’nin yeni oranı ne oldu?”, “Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi kim?” ve “Beşiktaş ile Trabzonspor’un oranları kaç?” gibi sorular araştırılıyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın kazandığı, Fenerbahçe ile Trabzonspor’un puan kaybettiği haftanın ardından oranlar yeniden güncellendi. Peki hangi takımın oranı düştü, hangisinin yükseldi? İşte ayrıntılar.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ORANI KAÇ OLDU?

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek puanını 13’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından geçen hafta 1.95 olan şampiyonluk oranı 1.68’e düştü. Böylece Galatasaray, güncellenen oranlarda şampiyonluğun en büyük favorisi olmaya devam etti.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ORANI KAÇ OLDU?

Fenerbahçe, 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin puan kaybının ardından şampiyonluk oranı da yükseldi. Geçen hafta 2.23 olan Fenerbahçe’nin oranı 2.90’a çıktı. Fenerbahçe buna rağmen Galatasaray’ın ardından şampiyonluğun ikinci favorisi olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLUK ORANI NE KADAR?

Beşiktaş, 5. haftada Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlıların geçen hafta 8.60 olan şampiyonluk oranı alınan farklı galibiyetin ardından 6.20’ye geriledi. Beşiktaş böylece Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü favori konumunda bulunuyor.

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYONLUK ORANI KAÇ?

Trabzonspor açısından 5. hafta oranlara olumsuz yansıdı. Bordo-mavililer Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olurken geçen hafta 8.60 olan şampiyonluk oranı 12.00’ye yükseldi. Böylece dört büyük takım arasında en yüksek oran Trabzonspor’a verildi.

SÜPER LİG 5. HAFTA SONRASI ŞAMPİYONLUK ORANLARI NASIL?

Güncellenen oranlarda Galatasaray 1.68 ile ilk sırada bulunuyor. Fenerbahçe 2.90, Beşiktaş 6.20, Trabzonspor ise 12.00 oranla sıralanıyor. Diğer takımlarda Amed SK 100.00, Gaziantep FK 120.00; Alanyaspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ise 150.00 oranla listede yer alıyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN ORANLARI NEDEN DEĞİŞTİ?

Şampiyonluk oranlarındaki değişimde 5. haftada alınan sonuçlar belirleyici oldu. Galatasaray’ın kazanarak liderliğini sürdürmesi sarı-kırmızılıların oranını 1.95’ten 1.68’e çekti. Fenerbahçe’nin Gaziantep FK karşısında 2 puan bırakması ise sarı-lacivertlilerin oranını 2.23’ten 2.90’a taşıdı. Beşiktaş’ın oranı düşerken Trabzonspor’un oranı da mağlubiyet sonrası yükseldi.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR?

Süper Lig’de 5. hafta sonunda Galatasaray 13 puanla lider durumda bulunuyor. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı. Böylece iki takım arasındaki puan farkı 6’ya çıktı. Şampiyonluk oranlarında Galatasaray’ın avantajının artmasında lig tablosunda oluşan bu fark da etkili oldu.