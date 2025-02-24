ŞAMPİYONLUK DÖNER Mİ?

Bugün için AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ni yazmayı planlamıştım. Fakat, Fetö’nün maydanoza itibar suikastı yaptığı haberleri gelince fikrimi değiştirdim.

Gerçi olağan bir haber olduğundan şaşırtıcı değildi ama yazmadan geçemezdim.

Örgüt, daha önce de maklubeyi kirli emellerine alet etmişti.

O günden sonra bu yemek, himmetin sembolü haline geldi.

Çok şükür, hayatımda yemek nasip olmadı.

Vatandaşlarımız, çocuklarına maklubeyi çağrıştırdığı için Makbule ismi koymaz oldu.

Görsellerinden anladığım kadarı ile bir et yemeği ve yeşillik ile de süsleniyor.

Et refahı, ot sıhhati temsil eder.

Onun için “Et giren eve, dert girmez” denir.

Anadolu insanı, sağlıklı beslenme için “Kırka kadar kuzuyu, kırkından sonra da kuzunun yediğini yiyeceksin” diyerek ota atıfta bulunur.

O otlardan bir tanesi de maydanoz.

Maydanoz; başı dumanlı kayalardan inşaat arsasına, saksıdan kupaya kadar her yerde kolaylıkla yetişir.

Kolaylıkla yetişmesi ve bulunması karaborsanın önündeki en büyük engeldir.

Her şeye maydanoz olan Fetö, bütün verimli toprakları sürmüş.

Sebze, meyve yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere sponsorluklar verilmelidir.

Maydanoz, sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir üründür.

Salatalardan çorbalara, et yemeklerinden böreklere kadar her yiyecekte kullanılır.

En çok iltisaklı olduğu yemekler; maklube, imam bayıldı ve tavuk dönerdir.

Tek başına yenildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır.

İade-i itibar için sağlık açısından faydalarını dile getirmekte yarar var:

*Kalp sağlığını destekler

*Karaciğeri temizler ve vücudu toksinlerden arındırır

*Antikanser etkisi söz konusudur

*Diyabet ve felç riskini azaltır

*K vitamini etkisiyle kemikleri güçlendirir

*Ağız kokusunun önüne geçer

*Vücuttaki ödemlerin atılmasına yardımcı olur

*Bağışıklığı güçlendirir

*Gözlere faydalıdır

*İdrar söktürücü özelliği vardır

*Mide bulantısına iyi gelir

Böyle nimetler karşısında şükür getirmek gerekir.

Bu faydalı bilgiler her zaman aklınızın bir köşesinde dursun.

Soğuk havanın etkisi ile içeri tıkılıp kalmaktan sıkıldım ve uzan zamandır Türkiye'de yaşayan, erdem sahibi Özbek bi’ arkadaşımın ofisine gittim.

Havadan sudan bahsederken bana çay, kendisine bir kupa süt getirdi.

Sütün üstünde yüzen bi’şeyler olduğunu görünce “Sütte leke var” dedim.

“Maydonoz” dedi.

Meraklı bakışlarla, “Kupanda maydanoz mu var?” dedim.

“Sağlığın ve başarının sırrı” dedi.

Muhabbet döndü, dolaştı; bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geldi.

“Şampiyonluk döner mi?” diye sordum.

“Döner” dedi.

“Nasıl döner?” dedim.

O sırada açık olan kapıdan içeri bir kurye girdi ve elindeki paketi arkadaşa uzatarak “Maydonoz Döner” dedi.