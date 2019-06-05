Şampiyonlar Ligi'nde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin niyeti ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin giydiği kıyafetteki reklamda bulunan cinsel içerikli sitenin erkek arkadaşının olduğu, bu reklamla 4 milyon dolar kazandıkları ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanan maçta bir anda sahaya Kinsey Wolanski'nin yaptığı eylemin amacı ortaya çıktı.
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22 yaşındaki Wolanski sahaya girdiğinde herkes onun protesto amaçlı bu eylemi yaptığını düşünüyordu ama gerçek farklı çıktı. Göğsünde bir cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan kadın, apar topar dışarı çıkarılmıştı.
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Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor.
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Bu rakamın ardında yatan şok gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı.
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