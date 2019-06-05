Şampiyonlar Ligi'nde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin niyeti ortaya çıktı

22 yaşındaki Wolanski sahaya girdiğinde herkes onun protesto amaçlı bu eylemi yaptığını düşünüyordu ama gerçek farklı çıktı. Göğsünde bir cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan kadın, apar topar dışarı çıkarılmıştı.