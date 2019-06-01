Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren kadın bakın kim çıktı
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Final'inin 18. dakikasında sahaya mayolu bir kadın girdi ve maç kısa süreliğine durdu.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde YouTube'da erotik şakalar yapan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı.
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Birçok erotik içerikli videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşının da daha önce benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.
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Kinsey Wolanski'nin sevgilisi olan Youtuber Vitaly Zdorovetskiy ise 2014 Dünya Kupası Finali'nde, Almanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta sahaya girmişti.
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2014 Almanya -Arjantin maçından
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