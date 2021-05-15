Şampiyon bugün belli oluyor! Beşiktaş mı yoksa Galatasaray mı şampiyonluk ihtimalleri neler

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor. Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun final haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Maçlar saat 20:30'da başlayacak. İşte muhtemel 11'ler ve son maçlar öncesi şampiyonluk ihtimalleri...