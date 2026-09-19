Şamil Tayyar’dan Tera çıkışı! "Kara Haydar cezaevinde, Emre Tezmen neden dışarıda" deyip çağrı yaptı

Sermaye piyasalarında günlerdir yaşanan fon depreminde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

SPK, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan TEFAS’taki yatırım fonlarını alım-satım işlemlerine kapatırken, 130 fon için tasfiye süreci başlatıldı.

Krizin büyüklüğüne ilişkin farklı hesaplamalar bulunuyor. CNBC-e kaynaklı rakamlarda yaklaşık 826 milyar liralık fon büyüklüğü ve 514 bini aşkın yatırımcıdan söz edilirken, Reuters’a dayandırılan başka bir hesaplamada yaklaşık 891 milyar lira ve 353 bin yatırımcı rakamı yer alıyor.

TAYYAR: YÜZDE 10 DENİLEREK BASİTLEŞTİRİLEMEZ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmayı doğrudan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e taşıdı.

Tayyar, krizin sektörün toplam büyüklüğünün yüzde 10’una denk geldiği gerekçesiyle küçümsenemeyeceğini savunarak şöyle yazdı:

“Türkiye’yi sarsan fon krizi, ‘toplam fonların yüzde 10’u’ denilerek basitleştirilemez.

Küçümsenemez.

İşlemleri durdurulan 130 fonda 515 bin yatırımcının 830 milyar lirası buharlaştı.

Açıkça ifade edelim; yakın tarihin en büyük finans dolandırıcılığıdır.”

“KARA HAYDAR CEZAEVİNDE, TEZMEN NEDEN DIŞARIDA”

Tayyar açıklamasının devamında dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı:

“Vanlı Kara Haydar’ın düğün takılarından daha büyük sorunla karşı karşıyayız.

Kara Haydar cezaevinde.

Peki, çöken fon sisteminin ‘geleceğini şekillendiren’ kralı Emre Tezmen, neden dışarıda?

Ve mal varlıklarına neden el konmadı?”

Tayyar, daha küçük çaplı soruşturmalarda şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulduğunu savunarak fon krizinde neden benzer bir uygulamaya gidilmediğini sordu.

“Daha sıradan operasyonlarda şüphelilerin mal varlıklarına el konurken, fon krizinde aynı cesaret neden gösterilmedi?” ifadelerini kullandı.

TAYYAR’DAN “MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN” ÇAĞRISI

Şamil Tayyar mevcut adımları yeterli bulmadığını ortaya koyarak çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Açık söyleyeyim.

Çöken fon şirketlerinin sahiplerinin tüm varlıklarına el konulmalıdır.

Krizin tüm müsebbipleri hesap vermelidir.”