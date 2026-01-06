Şamil Tayyar'dan Özgür Özel iddiası: İlk seçimde adaya veda eder

Şamil Tayyar, iktidar partisinde bu yıl sonu ve 2027'de hayatın bir çok alanına dair reformlarla rüzgarın arkaya alınmasının düşünüldüğünü belirterek, "Başarılabilirse, seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur. AK Parti rakipsiz kalır, Özel ilk seçimde adaya veda eder." dedi.

Gazeteci ve AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan yeni yılın başında dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Seçime doğru AK Parti'nin toparlamaya CHP'nin beklenen sıçramayı yapamadığı görüşünü dile getiren Tayyar, sosyal medya hesabından son dönemde hükümetin hamlelelerini paylaşıp seçime dair öngörüsünü aktardı:

"Seçime doğru son düzlükte… AK Parti toparlıyor, CHP sorguluyor. Muhaliflerin referans aldığı araştırma şirketlerinin çalışmalarında bile AK Parti oylarında artış gözlemlenirken, CHP beklediği sıçramayı bir türlü yapamıyor.

Özel'in kutuplaştırıcı siyaset itirafı

Silivri merkezli ve marjinal grupları önceleyen yaklaşımın, CHP’nin siyaset zeminini daralttığı yönündeki yorumlarımıza daha önce tepki gösteren Özel’in, ikinci normalleşme planına yönelerek hatasıyla yüzleşmek istediği anlaşılıyor. Partisinin vekilleriyle kapalı toplantıda bir araya gelen Özel’in, kutuplaştırıcı siyasetin CHP’yi 50+1 hedefinden uzaklaştırdığını söylemesi, bu endişedendir.

Unuttukları bir başka vaka, devlet yönetme duygusunu topluma aşılayamamaları, güven oluşturamamalarıdır. Yeni dönemde Özel, marjinal grupların tesir alanından kurtulabilir mi, işi öyle çok kolay gözükmüyor.

Pozitif beklentilere yol açtı

AK Parti ise ulusal ve uluslararası krizlerlerde aldığı doğru pozisyonla güven duygusunu yeniden pekiştirmeye başladı. Son yıllarda AK Parti’nin irtifa kaybına yol açan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla mücadelede katedilen mesafe ve kısmi iyileştirici adımlar da pozitif beklentilere yol açtı.

Yeterli olmasa da asgari ücrete değerleme oranının üzerinde artış yapılması, MTV, tapu harcı gibi bazı vergi kalemlerindeki artışın değerleme oranının altında tutulması, pozitif yönde zihniyet değişimine işaret ediyor.

Kapsamlı kamu reformu

Ayrıca yeni dönemde… Tüm kamu çalışanlarının iş ve gelir şartlarını yeniden düzenleyen kapsamlı bir kamu reformunun bu yılın sonuna doğru somutlaşması bekleniyor. Emeklileri derin yoksulluğun pençesinden kurtaracak seyyanen zam gibi iyileştirici ek düzenlemelerin 2027 yılında yürürlüğe sokulması planlanıyor.

SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor. Ayrıca, reel sektörün krediye ulaşım kolaylığı gibi bir dizi tedbiri bunlara ekleyebiliriz.

"Reformlarla rüzgarın arkaya alınması düşünülüyor"

Refahın tabana yayılması ve ekonomideki genel iyileşmeyle birlikte temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi gibi toplumsal hayatın bir çok alanına dair reformlarla rüzgarın arkaya alınması düşünülüyor. Başarılabilirse, seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur. AK Parti rakipsiz kalır, Özel ilk seçimde adaya veda eder."