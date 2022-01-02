Şamil Tayyar'dan AK Partililere bomba eleştiriler! 'Şirin gözüküp koltuğunu korumak için...'

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra yaptığı "Giderler azaltılamıyorsa gelirler arttırılmalı" paylaşımını "emekli, memur ve sabit giderliye yüksek zam yapalım" demek için attığını söyledi. Tayyar. Mücahit Birinci ve bazı AK Partililerin zam savunmalarını ise adete topa tuttu.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, zamları ve hayat pahalılılığını savunmak adına, bazı partililerin yaptığı açıklamaları adeta topa tuttu. Tayyar, elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra yaptığı "Giderler azaltılamıyorsa gelirler arttırılmalı" paylaşımıyla emekli, memur ve sabit gelirli vatandaşın maaşlarına zam yapılmasını talep ettiğini belirten Tayyar, 'Kurtuluş savaşı veriyoruz, soğan ekmek yiyelim...' diyenleri ve AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin tartışma çıkaran paylaşımını da topa tuttu.

Giderler azaltılamıyorsa gelirler arttırılmalı

Şamil Tayyar, sosyal medyadan paylaştığı "Enerji/akaryakıt fiyatlarındaki artış sürpriz değil. Avrupa 5/6 kat daha pahalı kullanıyor. Bu kriz, tüm dünyanın ortak sorunu. Kısa vadede çözümü zor, etkisi zayıflatılabilir. Giderler azaltılamıyorsa gelirler arttırılmalı. Gelir, fiyat artışından fazlaysa hayat kolaylaşır" paylaşımıyla ilgili eleştirilere de cevap verdi. Tayyar o paylaşımını şöyle açıkladı:

Partime, emekliye, memura yüksek zam çağrısı yaptım

"Ben AK Parti'nin MKYK üyesiyim, benim sözüm kendimizle, partimizle, iktidarımızla alakalı. Bir eksik gördüğümde partime ve iktidarımıza yönelik uyarılarda bulunuyorum. Attığım tweette de eleştirim ve uyarım partimize. Elektriğe, doğalgaza zam yapmak zorunda kalıyorsanız o zaman gelir artırıcı tedbirlere başvurun. O da nedir, emekliye memura, sabit gelirli vatandaşa gelirini artırıcı tedbirler alın. Emekliye memura zam yapalım, kesenin ağzını açalım diyorum."

Mücahit Birinci ve bazı AK Partilileri...

Şamil Tayyar, "Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok. Biz başardık, yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede..." paylaşımı yapan AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'yi de eleştirdi. İşte AK Parti içindeki zamları açıklamak adına 'şirin görünmek' isteyenleri de topa tuttu. İşte Tayyar'ın Habertürk TV'e yaptığı açıklamalar:

Mevcut pozisyonlarını sevimli ya da şirin görünerek...

- Ne yazık ki olup bitenleri okumakta zorlanan, mevcut pozisyonunu tabiri caizse fazla fazla sevimli ya da şirin gözükerek koruyacağını zanneden arkadaşların partimize yanlış istikamet verme çabalarına karşı böyle bir kamuoyu baskısının da faydalı olacağını düşünüyorum.

Partinin sahibi gibi gören, hatta partinin üzerinde bir akılmış gibi...

- Sosyal medya paylaşımlarında, televizyon konuşmalarında olsun kendini partinin sahibi gibi gören hatta kimi zaman partinin üzerinde bir akılmış gibi hareket eden arkadaşlarımız oluyor.

- Bunların kişisel ikbal kaygısıyla partiye zarar veren açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için sosyal medya üzerinden de ifade etmek istiyorum.

'Kurtuluş savaşı veriyoruz, soğan ekmek yiyelim...' diyenler...

- Ne olacak Kurtuluş Savaşı veriyoruz, gerekirse kuru soğan yiyelim, gerekirse domates sayısını azaltırız, gerekirse bir ekmek eksik yeriz gibi söylemlerin yanlış olduğunu ifade etmiş birisiyim.

Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak...

- Milletin aklıyla dalga geçecek açıklamalardan hepimizin uzak durması gerektiğini söylüyorum. Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak hem insani hem vicdani olarak hem de siyasi olarak doğru yapmış olmayız.