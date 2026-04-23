Şamil Tayyar: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali yüksek

Gazeteci Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sözlerini hatırlatarak AK Partili ve MHP'li belediyeleri işaret edip "Bir-iki yerle ilgili de operasyon yapılma ihtimalini yüksek görüyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyelere yolsuzluk ve rüşvet operasyonları başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere daha çok CHP'li belediyeler üzerinden ilerlerken en son Ataşehir Belediyesi'yle ilgili de harekete geçildi ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmalarla ilgili iddianamelerde geçen konu ve olayların ciddiyeti ortadayken operasyonların sadece CHP'li belediyelere yönelik olduğu, AK Partili ve MHP'li belediyelerin görmezden gelindiği yönünde eleştiriler de oluşmaya başladı.

TGRT Haber'in Medya Kritik programında Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar'dan ses getirecek bir yorum geldi. Tayyar, AK Partili ve MHP'li belediyelerle ilgili de dosyaların bulunduğuna Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sözleri üzerinden dikkat çekti.

Tayyar, programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Zincir marketlerden birinin yöneticisiyle karşılaştığımda bana bir şehirde, zannediyorum Antalya'ydı galiba, ruhsat almaya gittiklerinde kendilerinden belli aralıklarla rüşvet istendiğini söylemişti. Sonra bu soruşturmalar başlayınca yarım kalan bir iş yerinin bitmesi için tekrar gittiğinde yine bir ödeme talep edilince demiş ki 'Benim canımı çok sıkmayın, vallahi gider itirafçı olur, her şeyi anlatırım.' Bunun üzerine 'Paniklediler, para pul vermeden benin işlemimi hallettiler' diyor. Birçok yerde artık bunun sorun çözücü haline geldiğini görüyoruz."

"DOSYALAR VAR, OPERASYON İHTİMALİ YÜKSEK"

Daha çok CHP'li belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının AK Partili ve MHP'li belediyelerde de görülebileceğine işaret eden Tayyar, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Partili ve MHP'li belediyelerin üzerine gidilmediği kaygısı varsa geçen bir TV yayınında Adalet Bakanı'mızın bir ifadesi vardı, zannediyorum 30 civarında bir soruşturma dosyasından bahsetti. 'Şu ana kadar bu belediyelere bir işlem yapılmadıysa bu, yapılmayacağı anlamına gelmez. Belki bazı dosyaların daha olgunlaşmadığından da söz edilebilir.' Mealen söylüyorum, böyle bir cümlesi vardı.

Bu sözün arkasına baktığımızda birkaç yerle ilgili dosyaların oluştuğunu, bir-iki yerle ilgili de operasyon yapılma ihtimalini yüksek görüyorum.