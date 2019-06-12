Şamil Oymak olayı nedir rapçi ŞAM instagramda ne yazdı?

Sosyal medyan fenomenleri arasında olan ve Şam adıyla RAP şarkılar söyleyen Şamil Oymak kimdir, kaç yaşında ve instagram hesabından neler yazdı soruları merak konusu oldu. Şamil Oymak yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti ve itirafı olay oldu. Aslen Karslı ve 1997 doğumlu olan Şamil Oymak kimdir, babası ve merak edilenler...

Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Şamil Oymak'ın instagram hesabından yaptığı itiraf ve açıklamalar büyük ses getirdi. Şam lakabı ile RAP şarkılar söyleyen ve İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile müzik dünyasında tanınanan Şamil Oymak aslen Karslı ve 1997 doğumlu. Peki Şamil Oymak ne dedi, şamil Oymak olayı nedir?

Rap dünyasında "Şam" ünvanıyla tanınan Kadıköy Acil üyesi Şamil Oymak yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Genç yaşta rap ile tanışan Şamil Oymak kimdir?

10 yaşında rap müzik ile tanışan Şamil Oymak 1997 Kars doğumludur. Rap piyasasında "Şam" lakabı ile tanınıyor. Tam ismi Şamil Kürşad Oymak'tır.

Babası Ali Oymak tarafından aslen Karslı olan rapçi genç yaşına rağmen uzun yıllardır rap müzik ile ilgileniyor.

Şamil Oymak'ın Kadıköy Acil grubu ve grup üyelerinden Selo ile ilgili yaptığı Instagramhikayesi paylaşımları ve canlı yayın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Kadıköy Acil ve İstanbul Trip ile piyasada tanınan rapçi üniversite 1.sınıfta okuldan ayrılmış.

Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin adlı parçaları seslendirmiştir.

Ünlü rap grubu Kadıköy Acil üyeleri kimlerdir:

Kadıköy Acil Alaturka Mavzer & Ceza & Emre Baransel Tarafından Kurulmuştur 1996'dan beri olan bir oluşumdur.

Hejo, Selo, Çağrı Ünsal, Alaturka Mavzer, Şehinşah günümüzün ünlü Kadıköy Acil üyeleri arasında yer alıyor. 1996'ya kadar uzanan Kadıköy Acil geçmişinde Ceza, Sansar Salvo, Ezhel gibi ünlü rapçiler de var. MC ve beatmaker olarak çeşitli kollara ayrılmıştır.