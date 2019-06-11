Şamil Oymak babası kimdir Kadıköy Acil olayının tüm gerçekleri ortaya çıktı

Rap müzik dinleyenlerin yakından tanıdığı isim Şam (Şamil Oymak), bugün en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. 2 gün önce Kadıköy Acil grubu ile birlikte çıktığı bir konser esnasında organizatörlerin sesini kıstığını iddia ederek ağır hakaretlerde bulunan Şamil Oymak, grubun şu an başında bulunan Selo (Selahattin Ergün) isimli kişi ile ters düştü. Çünkü Selo, sorunun organizatörde olmadığını söylemişti. Asıl olay da bu saatten sonra başladı. Grup lideri ile tartışma: Zilal Hatipoğlu isimli bir twitter kullanıcısı, olayın devamını şu şekilde anlattı; Sahne olayından sonra Selo organizatöre degil de sesçiye suc atıyor ve organizatörün hiç suçunun olmadığını söylüyor. Şam ise buna karşı çıkıyor ve aralarında tartışıyorlar. Daha sonra Şam gece yarısı Instagram hesabından storyler paylaşıyor. Şam'ın evine gidiliyor: Kadıköy Acil grubundan diğer arkadaşları, Şam'ın hesabının çalındığını düşünüyorlar ama yazıları paylaşan Şam'ın ta kendisiydi. Şamil Oymak'a inanmayan arkadaşları video istiyorlar ve storyden açıklama yapıyor video ile. Sonrasında İstanbul Trip'ten ve Kadıköy Acil'den arkadaşları Şam'ın evinde gidiyor. Şam o esnada canlı yayın yaparken telefonu zorla elinden alınıyor ve telefonuna el konuluyor.





Zorla tweeti paylaşmışlar: Şamil Oymak, açıklamalarında attığı storylerin, telefonunun onların elinde olduğu icin anında silindiğini söylüyor. O sırada Şamil Oymak'ın evine gidenler arasından Rapçi Çağrı Ünsal şu tweetleri atıyor. Daha sonra Şam'ın telefonu elinde olan Çağrı Ünsal, el koydukları Instagram hesabından attığı tweetin görüntüsünü story olarak paylaşıyor. Şamil Oymak ise bunu kendisinin göndermediğini söylüyor. Her şeyi ifşa edeceğini söylüyor: Şamil Oymak daha sonraki storylerde herkesi ifşa edeceğini, dönen oyunları anlatacağını açıklıyor ve attığı storyler saniyeler icinde siliniyor. Reklam amaçlı mı yapılıyor?: Gündeme bu yüzden gelen Şamil Oymak'ın açıklamaları şimdilik bu kadar. Ayrıca düşük bir ihtimal olarak 16 Haziran'da uzun bir süredir beklenilen İstanbul Trip'in toplu albümü çıkacaktır. Belli bir kesim bu işin reklam ve prim amaçlı olduğunu söylüyor. Peki Şamil Oymak'ın babası kimdir?: Şamil Oymak'ın babası Ali Oymak, mafya babası olan Kürşat Yılmaz'la hapishaneden kaçan bir mit çalışanıdır. Kadikoy Acil'in başında bulunan Selo, verdiği bir röportajda Şamil Oymak hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ablasının Şam'ı çocuk yaşta Selo'ya emanet ettiklerini ve Şamil Oymak'ı kendisinin büyüttüğünü açıklamıştı.