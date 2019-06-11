Şamil Oymak babası kimdir Kadıköy Acil olayının tüm gerçekleri ortaya çıktı

Rap müzik dinleyenlerin yakından tanıdığı isim Şam (Şamil Oymak), bugün en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. 2 gün önce Kadıköy Acil grubu ile birlikte çıktığı bir konser esnasında organizatörlerin sesini kıstığını iddia ederek ağır hakaretlerde bulunan Şamil Oymak, grubun şu an başında bulunan Selo (Selahattin Ergün) isimli kişi ile ters düştü. Çünkü Selo, sorunun organizatörde olmadığını söylemişti. Asıl olay da bu saatten sonra başladı.