Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydın, sezon sonu sözleşmesinin bittiğini belirterek "Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili takımın milli oyuncusu Samet Akaydın, AA muhabirine, ligin ilk yarısında genel olarak iyi oynadıklarını ancak sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Ligin ikinci yarısında ellerinden gelenin daha iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayan Samet Akaydın, "Takımımızın kalitesinin, puan durumundaki yerini hak etmediğini düşünüyorum. Sonuç olarak çok geride kaldık. Bunları düzeltebilseydik daha farklı yerlerde olabilirdik. Kampta, yoğun çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var. İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Daha yukarıya tırmanmanız gerekiyor." dedi.

"Sezon sonu sözleşmem bitiyor"

Samet Akaydın, bireysel performas anlamında sezonun ilk yarısını iyi geçirdiğini dile getirdi.

Bu sezon daha iyi çalıştığını ve daha iyi odaklandığını anlatan milli futbolcu, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Şu anda Rizesporluyum. Bulunduğum ortam benim için her zaman en önemlisidir. Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim. Ondan sonra bakacağız ama şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum. Tamamen Rizespor'a odaklı gidiyorum." diye konuştu.

"Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum"

Samet Akaydın, tek hayalinin milli takımla Dünya Kupası'na gitmek olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki de futbol hayatımdaki son hayalim diyebilirim. Çok istiyorum. Onun için de bu sene çok çalışıyorum. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum. İnşallah giderim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştim tekrar en iyi şekilde hizmet ederim."

