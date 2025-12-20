Samar Dadgar'dan estetik iddialarına sert yanıt
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Estetik iddialarının gündeme gelmesinin ardından yeni karelerini paylaşan Dadgar, konuya dair açıklama yaptı. Samar Dadgar, "Arkadaşlar merak etmeyin, estetik yüzünden ağzım yamulmadı. Ben kendimi bildim bileli böyle konuşuyorum" ifadelerini kullandı.
2023 yılında Özcan Deniz ile evlenen İranlı modacı Samar Dadgar, sosyal medyada gündeme gelen "estetik yüzünden ağzı yamulmuş" yorumlarına yanıt verdi.
Estetik iddialarını reddeden Dadgar, eski fotoğraflarını paylaşarak söylentilere cevap verdi. Özcan Deniz'in eşi, paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:
"Arkadaşlar sakin olun, estetikten ağzım yamulmadı. Ben kendimi bildim bileli yamuk konuşuyorum, çocukluğumdan beri. Kaldı ki estetiğim yok, sadece berbat bir diş doktoruna denk gelip berbat bir diş yaptırdım yıllar önce. Dudaklarımda egzema var, takipçilerim de biliyor; yıllardır mücadele ediyorum (stresten çıktı, son 4 senedir). Onda da gençleştirici dolgu var ki dudak bariyeri zarar gördü, nem versin diye. Herkesin içi rahatlamışsa dağılabilirsiniz... Burnum da gayet kendi burnum, siz güzel açıdan gördünüz hep... Çene dolgusu, jawline ya da botox da yok, teşekkürler."
SAMAR DADGAR KİMDİR?
Samar Dadgar 1994 yılında İran'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İran'da başlayan Samar Dadgar, İran'dan ayrıldıktan sonra eğitimine Avrupa'da devam etmiştir.