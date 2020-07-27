Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslim, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

14 yaşındayken babası tarafından örgüte hediye edildi

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dalya Mahmut Müslüm yapılan ilk mülakatında PYD sözcüsü Salih Müslim'in öz yeğeni olduğunu, Kırmızı kategoride aranan Gülten Alataş’ın yanında sözde korumalık yaptığını belirtti. Emniyetteki ifadesine göre Müslüm, babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldı.

Terör toplantılarında Türkçe konuşulup kararlar Türkçe yazdırıldı

7 ay boyunca PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında kaldığını ifade eden Müslüm, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi teröristlerin de katıldığı toplantılarda Türkçe konuşulup kararların Türkçe yazıldığını bildirdi. Müslüm, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den katılanlar arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını anlattı.





ABD’li ve Fransız askerler drone eğitimi veriyor

Örgüt bünyesindeki drone eğitimlerinin ABD ve Fransa askerlerince verildiğini belirten Müslüm, YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi mensuplarının, her evden "vergi" adı altında zorla 100 lira para topladıklarını ve her evden bir çocuğu zorla terör örgütü YPG saflarına kattıklarını belirtti.