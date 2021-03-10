Salih Memişoğlu öldürüldü işte cinayetin nedeni! Orhan Gencebay Alişan Demet Akalın'ın hocasıydı
Demet Akalın, Alişan, Nuri Alço, Orhan Gencabay gibi ünlü isimlerin hocası olan Salih Memişoğlu'nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi.
Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi.
Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı.
Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı.