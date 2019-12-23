Salih Kalyon'un hayat hikayesi şaşırttı bakın oyunculuğa nasıl başlamış
Bir döneme damgasını vuran Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Bizimkiler'in "Üçkağıtçı tak tak Sedat"ı Salih Kalyon, bugüne kadar yaklaşık 160 film ve dizide rol almanın gururunu yaşıyor.
1989-2002 yıllarında 13 yıl kesintisiz yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde "Üçkağıtçı tak tak Sedat" karakterini canlandıran 73 yaşındaki Kalyon, sanat hayatının 56'ncı yılına adım atmanın heyecanını duyuyor. Saat tamircisi baba ve ev hanımı annesinin çocukluk yıllarında kendisine verdiği destekle çok sevdiği tiyatroya adım atan Kalyon, sanata adanmış bir ömür geçiriyor.
Bizimkiler dizisiyle ününe ün katan ve Türk sinema ve dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri haline gelen Kalyon, kendisine gösterilen ilgiden de oldukça memnun. Yaşamını uzun yıllardır Bodrum ilçesinde sürdüren usta oyuncu Kalyon, Torba Mahallesi'ndeki evinin kapısını açtı.
Kalyon, Ağrı'da doğduğunu, özgür bir çocukluk yaşadığını, ömrü boyunca istediği her şeyi yaptığını söyledi. Çocukluğundan itibaren çok tiyatro oyunu seyrettiğini aktaran Kalyon, şunları kaydetti:
"Adapazarı'na 1962'de gelen bir tiyatroya bilet satarak destek verdim. O tiyatro benim tiyatrocu olmama neden oldu. Seyrettiğim oyunlar hafızamda öyle bir yer etti ki artık tiyatrocu olmaya karar vermiştim. Bir yıl sonra aynı ekibin sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe yönetiminde Ankara Sanat Tiyatrosu geldi. Bu tiyatroda birbirinden güzel üç oyunu görünce, 'Artık daha fazla duramıyorum' dedim. Tiyatronun genel sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe ile görüştüm. 1964-65 yıllarında Cahit Atay'ın 'Sultan Gelin'i ilk oyunum..."