Salih Kalyon'un hayat hikayesi şaşırttı bakın oyunculuğa nasıl başlamış

"Adapazarı'na 1962'de gelen bir tiyatroya bilet satarak destek verdim. O tiyatro benim tiyatrocu olmama neden oldu. Seyrettiğim oyunlar hafızamda öyle bir yer etti ki artık tiyatrocu olmaya karar vermiştim. Bir yıl sonra aynı ekibin sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe yönetiminde Ankara Sanat Tiyatrosu geldi. Bu tiyatroda birbirinden güzel üç oyunu görünce, 'Artık daha fazla duramıyorum' dedim. Tiyatronun genel sanat yönetmeni Asaf Çiyiltepe ile görüştüm. 1964-65 yıllarında Cahit Atay'ın 'Sultan Gelin'i ilk oyunum..."