Salgını fırsata çevirdiler! Bursa'da üretip satıyorlar siparişlere yetişemiyorlar
BURSA'da yaşayan köylü kadınlar koronavirüs salgınını fırsata çevirdi.
Uludağ’ın eteklerindeki Zeyniler köyünde 43 kadın kooperatif kurarak konak açtı. Konakta kendileri ürettikleri doğal ürünleri kadınlar, köye gelen ziyaretçilere sundu.
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Kadınlar, pandemi tedbirleri kapsamında konaklarını işletemeyince boş durmamak için kolları sıvadı.
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Onlarca çeşit doğal ürünü elleriyle hazırlayan kadınlar, bu ürünleri paket servis ve kargoyla Türkiye’ye göndermeye başladı.
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Köylü kadınların ürettiği onlarca çeşit doğal ve lezzetli ürün rağbet görüyor. Köylü kadınlar, siparişlere yetişemiyor.
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