Salgını fırsata çevirdi! Tunceli'de sobaya atmayıp yaptı görenler hayran kaldı

Kısa sürede çeşit çeşit, yüzleri ağaca işleyen Katurman, hiç bir eğitim almadan odunlara şekil vermeye başladı. Şimdi amatör olarak yaptığı bu işi eğitim alarak profesyonelleştirmek isteyen Katurman, aynı zamanda bir atölye kurmak istiyor.