Salgını fırsata çevirdi! Hindistan'dan Gaziantep'e getirip üretiyor taleplere yetişemiyor
GAZİANTEP'te yaşayan girişimci Hikmet Akay, koronavirüs salgınını fırsata çevirdi. Akay kurduğu tesisle paraya para demiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte hijyen malzemelerinin yanı sıra vatandaşların tek kullanımlık ürünlere de talebi arttı. Tek kullanımlık karton bardak üretimi yapan Hikmet Akay, talepleri karşılamak için yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi.
El değmeden otomasyon sistemi ile üretim yaptıklarını anlatan Akay, tesislerinde günlük 1 milyon 425 bin, aylık ise 37 milyon adet karton bardak üretimi yaptıklarını söyledi.
Karton bardak üretimine pandemi sürecinde ihtiyaç dolayısı ile karar verdiklerini anlatan Akay, "Şu anda pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte insanların ihtiyacı nedir diye düşündüğümüzde bu alandaki ihtiyacı gördük. Şu anda günlük olarak 1 milyon 425 bin adet karton bardak üretimi yapıyoruz" dedi.
Üretim tesislerinin tamamen otomasyon sistemi ile çalıştığını ve insan eli temas etmeden karton bardak üretimlerinin gerçekleştiğini belirten Akay, pandemi sürecinde temassız üretimin önemine dikkat çekti.