Salgında talep patladı Trabzon'da 400 bin TL'ye satılıyor! İlk kez tanışan insanlar...

Ortahisar ilçesindeki Büyük Sanayi Sitesi'nde otomobil bakım ve servis, mobilya, elektrik tesisatı ve araç aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren 10'a yakın firma hem karavana talebin artması hem de Kovid-19 sürecinde işlerinin azalması nedeniyle bu sektöre yöneldi.