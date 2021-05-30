Salgında talep patladı Trabzon'da 400 bin TL'ye satılıyor! İlk kez tanışan insanlar...
Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen tatil anlayışı Trabzon'da üreticilere yeni bir sektörün kapısını araladı.
Ortahisar ilçesindeki Büyük Sanayi Sitesi'nde otomobil bakım ve servis, mobilya, elektrik tesisatı ve araç aksesuarları alanlarında faaliyet gösteren 10'a yakın firma hem karavana talebin artması hem de Kovid-19 sürecinde işlerinin azalması nedeniyle bu sektöre yöneldi.
Salgın dolayısıyla doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği karavanın üretimine başlayan firmalar, panelvan tarzı araçların içerisinde günlük ihtiyaçların karşılanabileceği bölümler oluşturuyor
Marka ve modeli belirlenen araçları müşterileri adına satın alıp istenilen teknolojiyle donatan ustalar, aynı zamanda müşterilerin gönderdiği araçları da belirlenen kriterlere uygun olarak dizayn ederek son bir yılda 80'e yakın karavan hazırladı.
Kentte karavan imalatı yapan firma sahibi İsmail Aydın, salgın sürecinde insanların karavana ilgisinin arttığını ve Trabzon'daki bazı firmaların da bu talebe cevap vermeye çalıştığını söyledi.