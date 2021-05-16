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Salgında işleri altüst olan genç kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Salgında işleri altüst olan genç kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm hayatı altüst olan 33 yaşındaki kadın hayatında yaptığı değişiklikle 48 bin TL kazandı.

Salgında işleri altüst olan genç kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

İngiltere'de 33 yaşındaki Amy Nicholson, 2020'nin başlarında Covid-19 salgını patlak verdiğinde hayat planları tamamen altüst olmuştu. O sırada kiralık bir evde yaşıyor ve bir ipotek için para biriktiriyordu.

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Salgında işleri altüst olan genç kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Koronavirüs salgınıyla kapanmanın devreye girmesiyle Amy serbest çalışmasının yavaşladığını fark etti. 

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Salgında işleri altüst olan genç kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Serbest pazarlama danışmanı, aniden kirasını ve faturalarını karşılayamayacağını fark etti.

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Salgında işleri altüst olan genç kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı

Amy, tam zamanlı olarak minibüse taşınmanın, giden harcamalarını azaltırken serbest çalışmasını sürdürmenin mükemmel bir yolu olabileceğine karar verdi.

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