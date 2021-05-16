Salgında işleri altüst olan genç kadının hayatı değişti! 48 bin TL kazandı
Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm hayatı altüst olan 33 yaşındaki kadın hayatında yaptığı değişiklikle 48 bin TL kazandı.
İngiltere'de 33 yaşındaki Amy Nicholson, 2020'nin başlarında Covid-19 salgını patlak verdiğinde hayat planları tamamen altüst olmuştu. O sırada kiralık bir evde yaşıyor ve bir ipotek için para biriktiriyordu.
Koronavirüs salgınıyla kapanmanın devreye girmesiyle Amy serbest çalışmasının yavaşladığını fark etti.
Serbest pazarlama danışmanı, aniden kirasını ve faturalarını karşılayamayacağını fark etti.
Amy, tam zamanlı olarak minibüse taşınmanın, giden harcamalarını azaltırken serbest çalışmasını sürdürmenin mükemmel bir yolu olabileceğine karar verdi.