Salgına aldırış etmediler! 3 ayda 789 bin kişi ziyaret etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı 1 Haziran-31 Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık süreçte 160 bin araç ile 789 bin kişi ziyaret etti. Toplam 27 bin 600 hektarlık alandan oluşan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde 804 çeşit bitki türünü barındırıyor. Ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün de yaşadığı park, yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.