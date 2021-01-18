Salgın onları etkilemedi! Konya'da üretildi 50 ülke satın almak için sıraya girdi
KONYA'da 3 bin nüfusu olan Huğlu Mahallesi 45 atölye ile dünyaya ihracat yapıyor. Başta ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülke sıraya girdi.
Beyşehir ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi, küçük bir mahalle olmasına rağmen av tüfeği üretimiyle adını dünyaya duyurdu. Son zamanlarda artan talep nedeniyle mahalle üretime hız kesmeden devam ediyor.
Huğlu'da tüfek üretimi 1914 yılında Dünya Savaşı'nda orduya katılan Mustafa Çavuşun, orada silah bakım ve tamiriyle ilgili yaptığı görevinin ardından memleketine döndükten sonra çevresindekilere bilgilerini aktarmasıyla başladı.
O dönemlerde evlerin altında küçük atölyelerde üretilen av tüfekleri, günümüzde yerine fabrikalara bıraktı.
Huğlu'da üretimler hem bireysel firmalarla hem de kooperatif çatısı altında yürütülüyor. 450 üyesi bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel "Huğlu Av tüfeklerinin geçmişi oldukça uzun yıllara dayanıyor. 1914 yılında Mustafa Çavuş isminde Huğlulu bir büyüğümüzün 1'inci Dünya Savaşı'nda orduya katılıp, orada tamir- bakım görevlerini üstleniyor" şeklinde ifade etti.