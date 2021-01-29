Salgın onları etkilemedi! Elazığ'da inşaat işçisi kendi işini kurdu paraya para demiyor
ELAZIĞ'da yaşayan inşaat işçisi 3 çocuk babası Alaattin Temel kışın iş olmayınca kendi işini kurmaya karar verdi. Devletten aldığı hibe desteğiyle Temel şimdi paraya para demiyor.
İnşaatlarda alçıpan işi yapan 3 çocuk babası Alaattin Temel (44), kışın işsiz kalması nedeniyle kendi işini yapmaya karar verdi. Bunun üzerine araştırma yapan Temel, Broiler tavuk çiftliği kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulundu.
Projesi onaylanan Temel, yüzde 45’lik destek alarak geçen sene Ocak ayında merkeze bağlı Kurt Dere köyünün Çolaklı mezrasına çiftliğini kurdu.
1,5 milyon liralık yatırım yapan Temel, 18 dönüm üzerine 2 bin 270 metrekare büyüklüğündeki 25 bin kapasiteli tavuk çiftliği ile üretime geçti. Temel’i ailesi de yalnız bırakmadı, eşi ve çocukları da dört koldan çalışmaya başladı.
İlk etapta 2 sene boyunca araştırma yaptığını aktaran Alaattin Temel, “Bu iş kafama yattı. Öz kaynakları da temin ettikten sonra işe girişmeye karar verdim. TKDK’daki personellerle görüştüm ve sağ olsun çok yardımcı oldular. Nihayetinde işe başladık." dedi.