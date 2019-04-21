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Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunları buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Bunun hesabını soracağım" dedi.

Katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bunları buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Bunun hesabını soracağım. Şehitler bizim şehidimiz, o şehitlere çıkmak her vatandaşımızın görevi. Kimse bizim şehit cenazelerine gitmemimizi engelleyemeyecek.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırısına uğradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla tutulduğu evden çıkarıldı.

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