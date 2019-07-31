Saldırıya uğramıştı! Vedat Milor Şirin Payzın'ın eleştirilerini Ti'ye alarak sert tepki gösterdi
BURGAZADA’da bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan gastronomi uzmanı Vedat Milor olaya ilişkin yaptığı eleştiriler yüzünden gazeteci Şirin Payzın’a tepki gösterdi.
Gazeteci Şirin Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Doğrusu olayı bir de garson, mekan sahibi ve çalışandan da dinlemek isterim. Gerçekten ne olmuş?” ifadelerine yer verdi ve restoran sahibiyle yaptıkları görüşmeyi haberleştireceklerini belirtti.
"Pulitzer Ödülü’ne kadar gidebilir bu işin sonu"
Vedat Milor Payzın’ın bu tweet’ine, “Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi? Pulitzer Ödülü’ne kadar gidebilir bu işin sonu…” şeklinde yanıt verdi.
"Mücadele çalışan garson üzerinden mi yapılır?"
Milor’un 2014’te aynı restoranla ilgili bir yazı kaleme aldığını ifade eden Payzın ise, “Vedat Milor’un hedefine giren Adakeyf’le ilgili yazısı… 2014 tarihli. Madem masa düzeni şikayetiniz vardı ertesi gün açıp sahibine söyleseydiniz. Masalarla mücadele çalışan garson üzerinden mi yapılır?” dedi.
"İlgisini kamuoyuna izah edebilir misiniz"
Bunun üzerine Milor, “Yazı ile bu konunun ilgisini kamuoyuna izah edebilir misiniz lütfen? Ben boşlukları doldurmakta biraz zayıf kalıyorum ve yardımınıza ihtiyacım var” paylaşımını yaptı.