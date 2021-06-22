Saldırıya uğradı Murat Başoğlu hayatının şokunu yaşadı! Yeğeniyle uygunsuz ilişkisi ifşa olmuştu
Bir zamanlar televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi 53 yaşındaki Murat Başoğlu, öz yeğeniyle yaşadığı uygunsuz ilişki sonrası hayatı altüst oldu. Aylar sonra yeniden ortaya çıkan Başoğlu bir anda neye uğradığını şaşırdı.
Bir dönemin ünlü sunucusu ve oyuncusu Murat Başoğlu, 2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde abisinin evli kızı Burcu Kabadayı Başoğlu ile yaşadığı yasak aşkın görüntülerinin ortaya çıkmıştı.
Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılanmıştı.
Başoğlu'nun yeğeni büyük tepki çeken fotoğraflarla ilgili deniz dalgalı olduğu için yanaştıkları koyda, alkollü olan amcasının teknenin üst kısmında kendisini öptüğünü, basında yer alan fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söylemişti.
Murat Başoğlu ifadesinde yeğeni Burcu ile otele gitmek için tekneyle plajdan ayrıldıklarını, dalga nedeniyle bir koya girdiklerini, dalgadan dolayı gidemeyeceklerini anlayınca plaja döndüklerini iddia etmişti