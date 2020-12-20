Salda Gölü'ne ziyaretçiler için ahşap barakalar kondu! Kıyıdan 500 metre uzakta
BURDUR'daki Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelenen Salda Gölü'nde kıyıdan 500 metre geriye ahşap üniteler yerleştirildi. Ahşap birimlerde ziyaretçilerin yeme-içme, tuvalet ve dinlenme gibi günübirlik ihtiyaçları karşılanacak. Ziyaretçilerin otopark ihtiyacı da gölden 2 kilometre uzakta oluşturulacak alanda çözülecek.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçları için yapılan ahşap üniteler, doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyıdan yaklaşık 500 metre geriye yerleştirildi.
Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında kurulan, üyeleri arasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenlerin de bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyona gidildi.
Burdur Valiliğince acil ihtiyaçlara cevap vermesi için kurulan birimlerin kaldırılması planlanarak daha geriye tek katlı, sökülüp takılabilir, beyaz renkli ahşap malzemeden, temelsiz ve zeminden yüksekte birimler yerleştirilmesi kararı alındı.
Karar doğrultusunda Beyaz Adalar Bölgesi'nde ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına cevap verecek doğayla uyumlu ahşap üniteler konuldu. Gölün plaj kısmında da kıyıdan 500 metre kadar geride üniteler yerleştirildi. Alanda yine ahşaptan kapalı ve açık hediyelik eşya satış birimleri de bulunuyor.