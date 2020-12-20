Salda Gölü'ne ziyaretçiler için ahşap barakalar kondu! Kıyıdan 500 metre uzakta

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçları için yapılan ahşap üniteler, doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyıdan yaklaşık 500 metre geriye yerleştirildi.