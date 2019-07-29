Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılacak mı? Sosyal medya isyanda Mimarlar Odası itiraz etti

Ekosistem zarar görecektir: İhaleye çıkılan alanın 140 bin 496 metrekare olduğu belirtilerek, “E=0.20 emsal ile alana, açık alan düzenlemeleri hariç 28 bin 100 metrekare kapalı alan yapılabilecektir ki, ÖÇK ilan edilen bu alan için çok yoğun bir yapılaşmadır. Bu yoğun yapılaşma ve dolayısı ile burayı kullanacak insan yoğunluğu nedeniyle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip Salda Gölü çevresindeki ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir" denildi.