Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılacak mı? Sosyal medya isyanda Mimarlar Odası itiraz etti
31 Temmuz'da ihalesi yapılacak olan Salda Gölü'ne Millet Bahçesi için sosyal medyada kampanyalar başlatılırken, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden de projeye itiraz geldi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göl olarak bilinen Salda Gölü'nün ihalesi , 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu ihaleye Mimarlar Odası Antalya Şubesi itiraz ederek, ihaleye katılmayı düşünen firmalara, 'Katılmayın' çağrısında bulundu.
Halen askıda olan imar planlarının askıdan inmesinden sonra iptali istemiyle de yargıya başvurulacağı belirtilen açıklamada, “Projenin ve imar planlarının iptali halinde mağdur duruma düşülmemesi için ihaleye katılmaması halkımız adına beklentimizdir" denildi.
Nedeni açıklanamaz bir acelelik: Salda Gölü'nün Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her ölçekteki imar planları kesinleşmeden, nedeni açıklanamaz bir acelecilikle, kentsel tasarım projeleri ve yapılaşmaya ilişkin uygulama projeleri de yapılmadan ihaleye çıkıldığı dile getirildi.
Ekosistem zarar görecektir: İhaleye çıkılan alanın 140 bin 496 metrekare olduğu belirtilerek, “E=0.20 emsal ile alana, açık alan düzenlemeleri hariç 28 bin 100 metrekare kapalı alan yapılabilecektir ki, ÖÇK ilan edilen bu alan için çok yoğun bir yapılaşmadır. Bu yoğun yapılaşma ve dolayısı ile burayı kullanacak insan yoğunluğu nedeniyle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip Salda Gölü çevresindeki ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir" denildi.