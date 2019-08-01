Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı bu görüntüler tarihe karışıyor!
Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet bahçesinin ihalesi 31 Temmuz tarihinde gerçekleşti. İhaleye 7 firma katıldı ve 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında teklif sunuldu. Kazanan firmanın belli olmasının ardından Salda Gölü'nün eski kötü görüntüsünden kurtarılması için çalışmalar başlatılacak.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ihalenin detayları bugün ortaya çıktı. Ser verilip sır verilmeyen ihale hakkında TOKİ Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre firmalar 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında değişen teklifler verdi. Tekliflerle ilgili değerlendirme süreci başlatıldı.
Salda Gölü'nün ihalesine hangi firmalar katıldı?: Kamuoyunun yanıtını merak ettiği bu önemli detaya ilişkin TOKİ açıklamasında bilgi yer almadı. Basına kapalı olarak yapılan ihaleye katılan 7 firmanın hangileri olduğu hala merak konusu. TOKİ'nin firmaları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
Öte yandan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kirlilik tehdidiyle yüz yüze gelen ve çevresinde düzensiz yapılaşmalar ortaya çıkan Salda Gölü'nde, insan kaynaklı olumsuz izler birer birer silinmeye başlandı.
29 bin 500 hektara çıkarılmıştı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarılmıştı.