Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu

Geçen yıl yaz aylarında aşırı ziyaretçi gelmesi nedeniyle çamur çukurları açılan ve doğal görünümü tahribata uğrayan Beyaz Adalar bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15 Ekim 2020'de ahşap bariyer ve halatlarla göle ve plaja giriş kapatıldı.