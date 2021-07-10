Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu
Salda Gölü'nde alınan tedbirlerle Beyaz Adalar doğal görünümüne kavuştu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlenen Salda Gölü'nde alınan koruma önlemleri, göl üzerindeki Beyaz Adaları doğal güzelliğine kavuşturmaya başladı.
Geçen yıl yaz aylarında aşırı ziyaretçi gelmesi nedeniyle çamur çukurları açılan ve doğal görünümü tahribata uğrayan Beyaz Adalar bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15 Ekim 2020'de ahşap bariyer ve halatlarla göle ve plaja giriş kapatıldı.
Yaklaşık bir yıldır uygulanan önlemle Beyaz Adalar kıyı şeridi doğal görünümüne kavuştu, kıyıdaki çukurlar kendiliğinden kapanarak yumuşak yer dokusunun doğal özelliği korundu.
Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Salda Gölü kıyısında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki ziyaretçi baskısının ardından alınan koruma önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi.