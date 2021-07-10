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Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu

Anadolu Ajansı
Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu

Salda Gölü'nde alınan tedbirlerle Beyaz Adalar doğal görünümüne kavuştu

Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlenen Salda Gölü'nde alınan koruma önlemleri, göl üzerindeki Beyaz Adaları doğal güzelliğine kavuşturmaya başladı.

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Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu

Geçen yıl yaz aylarında aşırı ziyaretçi gelmesi nedeniyle çamur çukurları açılan ve doğal görünümü tahribata uğrayan Beyaz Adalar bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15 Ekim 2020'de ahşap bariyer ve halatlarla göle ve plaja giriş kapatıldı.

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Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu

Yaklaşık bir yıldır uygulanan önlemle Beyaz Adalar kıyı şeridi doğal görünümüne kavuştu, kıyıdaki çukurlar kendiliğinden kapanarak yumuşak yer dokusunun doğal özelliği korundu.

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Salda Gölü yeniden cennet güzelliğine kavuştu

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Salda Gölü kıyısında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki ziyaretçi baskısının ardından alınan koruma önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

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