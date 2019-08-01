Salda Gölü ihalesine hangi 7 firma katıldı? Rekor teklifler verildi
Salda Gölüne yapılması planlanan Millet bahçesinin ihalesi 31 Temmuz tarihinde gerçekleşti. İhaleye 7 firma katıldı ve 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında teklif sunuldu.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ihalenin detayları bugün ortaya çıktı. Ser verilip sır verilmeyen ihale hakkında TOKİ Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre firmalar 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında değişen teklifler verdi. Tekliflerle ilgili değerlendirme süreci başlatıldı.
Salda Gölü'nün ihalesine hangi firmalar katıldı?: Kamuoyunun yanıtını merak ettiği bu önemli detaya ilişkin TOKİ açıklamasında bilgi yeralmadı. Basına kapalı olarak yapılan ihaleye katılan 7 firmanın hangileri olduğu hala merak konusu. TOKİ'nin firmaları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
7 firmanın teklifinin ardından karar için TOKİ'nin birkaç gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise Millet bahçesi projesiyle Salda Gölü'nün gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacağını söyledi.
Kumsala 300 metre mesafede yer alacak: Konu ile ilgili detaylı bilgilere yer veren Burdur Milletvekili Bayram Özçelik Millet bahçesinin donatılarının Salda Gölü kumsalına yaklaşık 300 metre mesafede olacağını, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.