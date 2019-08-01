Salda Gölü ihalesine hangi 7 firma katıldı? Rekor teklifler verildi

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ihalenin detayları bugün ortaya çıktı. Ser verilip sır verilmeyen ihale hakkında TOKİ Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre firmalar 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında değişen teklifler verdi. Tekliflerle ilgili değerlendirme süreci başlatıldı.