Sakız parası fişi olay oldu! Estetiksiz resmi çıkan Ebru Polat'a tepki yağdı bu ne sakızı altından mı

Marka düşkünlüğü ve estetikleri ile bilinen şarkıcı Ebru Polat sakız parasıyla dillere düştü. Tek bir markanın sakızını çiğnediğini söyleyen Ebru Polat, zamlanan sakızı için verdiği paranın fişini paylaştı. Pahlalıktan şikayet ederek yaptığı paylaşım fişteki rakamı görenleri çileden çıkardı. Ebru Polat bir sakıza altın parası vermiş.