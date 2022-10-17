Sakız parası fişi olay oldu! Estetiksiz resmi çıkan Ebru Polat'a tepki yağdı bu ne sakızı altından mı
Şarkıcı Ebru Polat bir süre önce estetiksiz haliyle olay yaratmıştı. Tepeden tırnağa estetik harikası olan Ebru Polat bu kez sakız parasıyla herkesin aklını aldı. Çiğnediği tek sakız markasının fişini paylaşan Ebru Polat, rakamı görenlere 'yok artık' dedirtti. Zamlardan şikayet edip aldığı sakızın parası uçuk bir rakam... Bu ne sakızı derseniz...
Marka düşkünlüğü ve estetikleri ile bilinen şarkıcı Ebru Polat sakız parasıyla dillere düştü. Tek bir markanın sakızını çiğnediğini söyleyen Ebru Polat, zamlanan sakızı için verdiği paranın fişini paylaştı. Pahlalıktan şikayet ederek yaptığı paylaşım fişteki rakamı görenleri çileden çıkardı. Ebru Polat bir sakıza altın parası vermiş.
Şarkıcılığından çok estetikleri ile gündeme gelen Ebru Polat, bu kez bir sakıza verdiği parayla herkesin tepkisini çekti. Instagram hesabından tek bir markanın sakızını çiğnediğini söyleyen Ebru Polat, aldığı sakızın fişini paylaştı.
Ebru Polat'ın pahalılıktan şikayet ederek yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Zira Ebru Polat, bir sakıza tam 895 lira ödemiş.
Bir de pahalılıktan şikayet etti
Ebru Polat Instagram hesabından paylaştığı sakız fişine şu notu düştü:
- "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullandı.