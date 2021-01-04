Sakıp Sabancı'nın yaşadığı ev Hülya Avşar'ın oldu Yaş 19 dizisi orada çekilecek
Hülya Avşar'ın başrolünde olduğu Yaş 19 dizisi, iş insanı Sakıp Sabancı'nın yaşadığı Anadolu Yakası'ndaki evinde çekilecek.
2021 yılında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziler seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi de Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerinde olduğu Yaş 19 dizisi olacak. Gold Film imzalı FOX'un "Yaşı 19" dizisini Ömür Atay'ın yönetecek. Usta kalem Sırma Yanık'ın yazdığı dizi önümüzdeki hafta sonu ise sete çıkacak.
1995 yılında Yavuz Özkan imzalı "Bir Kadının Anatomisi" filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra aynı projede bir araya gelecek.
'Yaşı 19'un bir diğer flaş ismi ise Deniz Çakır... 2004 ile 2006 yıllarında "Kadın İsterse" dizisinde beraber oynayan Hülya Avşar ile Deniz Çakır "Yaşı 19"da da tıpkı eski projede olduğu gibi yine karşı karşıya gelecek. Dizide iki annenin çocukları için verdikleri büyük mücadele ekrana taşınacak.
Mekanları için titiz bir çalışma yapılan dizide Hülya Avşar'ın hayat vereceği Hale karakterinin evi çok özel bir isme ait...