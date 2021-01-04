Sakıp Sabancı'nın yaşadığı ev Hülya Avşar'ın oldu Yaş 19 dizisi orada çekilecek

'Yaşı 19'un bir diğer flaş ismi ise Deniz Çakır... 2004 ile 2006 yıllarında "Kadın İsterse" dizisinde beraber oynayan Hülya Avşar ile Deniz Çakır "Yaşı 19"da da tıpkı eski projede olduğu gibi yine karşı karşıya gelecek. Dizide iki annenin çocukları için verdikleri büyük mücadele ekrana taşınacak.